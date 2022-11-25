Суд стягнув з "Київметробуду" на користь столиці 139 мільйонів
Господарський суд Києва стягнув з АТ "Київметробуд" на користь територіальної громади міста понад 139 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалене за невиконання умов договору про першу чергу будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену.
За словами секретаря столичної міськради Володимира Бондаренка, Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовною заявою про стягнення з АТ "Київметробуд" 183,4 млн грн в інтересах Київської міської ради та КП "Київський метрополітен".
"За результатами проведеної процедури публічної закупівлі між КП "Київський метрополітен" та АТ"Київметробуд" у 2018 році було укладено договір будівельного підряду. Акціонерне товариство зобов’язалось виконати будівельні роботи, а саме – першу чергу будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі.
Фінансування робіт здійснювалося за рахунок коштів бюджету міста Києва. Частину отриманих за договором коштів акціонерне товариство використало не за цільовим призначенням та з метою отримання прибутку. У зв'язку з цим прокурор просив суд стягнути з відповідача 139 млн грн безпідставно набутих коштів та 44,3 млн грн відсотків за користування коштами", – зазначив Бондаренко.
Він додав, що суд частково задовольнив вимоги прокурора.
Орієнтовно рішення набуде чинності на початку грудня 2022 року, якщо не буде подано апеляційну скаргу.
