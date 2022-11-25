Держекоінспекція нарахувала майже 1,4 трильйона збитків екології за час війни

Збитки України у сфері екології за 9 місяців повномасштабної війни оцінюються в 1,38 трлн грн.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Ігор Зубович під час конференції "Шкода, завдана Росією, екології України за 9 місяців війни", передає Укрінформ.

"На сьогодні тільки за трьома наявними методиками нараховано вже більш як 1,387 трлн грн. Атмосферному повітрю завдано збитків на 927,6 млрд грн, землі через забруднення та засмічення – 443,7 млрд грн, а загальна сума збитків, завдана водним об’єктам, становить 15,7 млрд грн", – уточнив він.

За його словами, це не остаточні цифри, адже Держекоінспекція постійно отримує нову інформацію та уточнює дані. Збитки можуть значно зрости після того, як інспекція з'ясує всі масштаби руйнації. Наприклад, у Харківській області після деокупації зафіксовано 26 екологічних злочинів, щодо них уже ведеться розслідування для фіксації збитків.