Дефіцит потужності в енергосистемі України зменшився до 30%, – "Укренерго"

В енергосистемі України все ще зберігається дефіцит електроенергії – 30% від загального обсягу споживання. Через це в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атомні станції також набирають потужність. Наразі забезпечено живлення потреб Запорізької АЕС.

Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, також підключилась в роботу частина "зеленої" генерації.

В "Укренерго" наголосили, що роботи по відновленню живлення побутовим споживачам продовжуються. Водночас темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго).

Наголошується, що ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження.

Як повідомляли в "Укренерго", станом на вечір 24 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України сягав 50%. Водночас строки її повного відновлення назвати неможливо.