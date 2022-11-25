БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Раді хочуть спростити систему оподаткування для ФОПів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 8226, який у майбутньому спростить систему оподаткування ФОП. Він дозволить автоматично сплачувати податки і подавати звітність ФОПам-спрощенцям третьої групи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. Автором законопроекту є депутат "Голосу" Ярослав Железняк. 

Зазначається, що після впровадження цього законопроєкту можна буде подати онлайн-заявку для переходу на нову систему та відкрити спецрахунок у банку.

Тож ІТ-фахівцям, SMM-менеджерам, дизайнерам та іншим ФОП 3-ї групи без найманих працівників більше не потрібно буде:

  • власноруч платити податки,
  • подавати декларації вручну,
  • стежити за датами сплати податків.

"Після впровадження законопроєкту не треба буде вести облік доходів, подавати декларації вручну та стежити за датами сплати податків. Зареєструвавши ФОП, потрібно лише подати в кілька кліків заявку в "Дії" та відкрити спеціальний рахунок у банку. Далі він (банк, – ред.) автоматично вираховуватиме 5% єдиного податку та мінімальний ЄСВ, а також надасть податковій інформацію про надходження коштів", – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, послуга Smart-ФОП передбачена для тих, хто готовий працювати в cashless.

ВР (2948) податки (2586) Мінцифри (863) ФОП (140)
