У Раді хочуть спростити систему оподаткування для ФОПів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 8226, який у майбутньому спростить систему оподаткування ФОП. Він дозволить автоматично сплачувати податки і подавати звітність ФОПам-спрощенцям третьої групи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації. Автором законопроекту є депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Зазначається, що після впровадження цього законопроєкту можна буде подати онлайн-заявку для переходу на нову систему та відкрити спецрахунок у банку.

Тож ІТ-фахівцям, SMM-менеджерам, дизайнерам та іншим ФОП 3-ї групи без найманих працівників більше не потрібно буде:

власноруч платити податки,

подавати декларації вручну,

стежити за датами сплати податків.

"Після впровадження законопроєкту не треба буде вести облік доходів, подавати декларації вручну та стежити за датами сплати податків. Зареєструвавши ФОП, потрібно лише подати в кілька кліків заявку в "Дії" та відкрити спеціальний рахунок у банку. Далі він (банк, – ред.) автоматично вираховуватиме 5% єдиного податку та мінімальний ЄСВ, а також надасть податковій інформацію про надходження коштів", – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, послуга Smart-ФОП передбачена для тих, хто готовий працювати в cashless.