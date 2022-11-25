Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури, – SCM

Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, водоканалів – у всіх регіонах, де працюють спеціалісти ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба Групи компаній SCM, куди входить ДТЕК.

Зазначається, що компанія відновила роботу своїх електростанцій та електромереж після російської атаки на енергосистему 23 листопада.

"Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, водоканалів – у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Триває поступове підключення побутових споживачів", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що українська енергосистема вистояла.

"Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не досягли. І ніколи цього не зможуть. У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована", – додали в SCM.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився до 30%.