Материнська компанія "Яндекса" хоче розірвати зв’язки з РФ, – ЗМІ

Материнська Yandex найвідомішої російської технологічної компанії "Яндекс" хоче розірвати зв’язки з РФ, щоб убезпечити свій новий бізнес від наслідків війни в Україні.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела, передає Forbes.

За їх даними, нідерландська холдингова компанія Yandex перенесе свої нові технології на ринки за межами Росії і продасть свій бізнес у країні, включаючи популярний інтернет-браузер, службу доставки їжі і програми для виклику таксі.

План компанії спрямований на те, щоб захистити себе від внутрішнього ринку, і свідчить про істотний вплив західних санкцій на колись процвітаючий технологічний сектор Росії.

Джерела кажуть, що війна в Україні зробила нежиттєздатною розробку нових технологій "Яндекса", таких як безпілотні автомобілі та хмарні сервіси. Одиніз співрозмовниківдодав, що такі підприємства, яким потрібен доступ до західних ринків, експертів та технологій, зазнають невдачі, якщо залишаться повʼязаними з Росією.

Російська дочірня компанія "Яндекс" продовжить пропонувати ті самі продукти в країні за нових власників, сказало друге джерело. За словами інформаторів, компанія має отримати схвалення Кремля на передачу зареєстрованих у Росії ліцензій на технології за межі країни.

Йому також потрібно буде знайти покупців, швидше за все, в Росії для свого бізнесу, а загальний план реструктуризації має бути схвалений акціонерами "Яндекса".

План "Яндекса" підтримує Олексій Кудрін – головний державний аудитор Росії та давня довірена особа президента РФ Володимира Путіна. Очікувалося, що Кудрін зустрінеться з Путіним цього тижня, щоб обговорити майбутнє компанії, сказало одне з джерел, знайомих із цим питанням. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у четвер, що не має інформації про таку зустріч.

Про план реструктуризації компанії вперше повідомило російське видання The Bell. За його даними, Кудрін у ніч з четверга на пʼятницю вже вирішив із Путіним долю "Яндекса", вони затвердили схему розподілу активів. Кудрін перейде з Рахункової палати до "Яндекса", де очолить нову структуру, в яку також увійде чинний менеджмент компанії.

У російського "Яндекса" також зʼявляться нові акціонери, серед них – структури Володимира Потаніна. Співвласниками компанії залишаться Роман Абрамович та ВТБ. Кудрін поетапно отримає близько 5% акцій "Яндекса".

Спроби Заходу економічно ізолювати Росію після її вторгнення в Україну розорили компанію. Ціна акцій "Яндекса", які торгуються в Москві, за останній рік впала на 62%. Акції компанії, що котируються в Нью-Йорку, втратили в ціні понад $20 млрд до того, як фондова біржа Nasdaq призупинила їхні торги після вторгнення Росії до України у лютому. Тисячі з більш як 18 000 співробітників "Яндекса" залишили Росію після початку війни.

28 квітня російський "Яндекс" домовився про угоду з продажу своїх новинних сервісів – "Дзен" та "Новини" – холдингу VK.