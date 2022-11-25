У Києві створили 400 пунктів обігріву, – Кличко

У Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву, більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста.

Ці пункти працюватимуть щодня, повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

"Якщо в вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки", – написав міський голова.

Він додав, що доступ до інтернету в цих пунктах є не завжди, але роботи у цьому напрямку тривають.

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці лише третина будинків Києва забезпечена теплом. Упродовж дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва почергово – на три години.