Програма релокації підприємств дозволила зберегти 35 тисяч робочих місць, – Мінекономіки

За програмою релокації з небезпечних регіонів переміщено 772 підприємства, завдяки чому вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

"На сьогодні за програмою релокації 772 підприємства перевезло свої виробничі потужності в більш безпечні регіони, 605 з них вже відновили роботу на новому місці. Завдяки цьому було збережено понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб", – розповіла заступниця міністра.

Вона уточнила, що релоковані підприємства продовжують повноцінно працювати та сплачувати податки - загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 млрд грн ЄСВ.

За її словами, для 261 підприємства наразі здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. Ще 634 підприємств, що подали раніше заявки на переміщення, відмовилось від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (28,6%), Закарпатської (17,9%), Чернівецької (12,2%), Івано-Франківської (8,3%), Тернопільської (7,5%) та Хмельницької (7,5%) областей.

Читайте також: Український виробник систем безпеки Ajax перенесе половину виробництва до Туреччини

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства, що працюють у сфері: оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,7%); переробної промисловості (30,2 %); інформації та телекомунікацій (6,7 %); професійної, наукової та технічної діяльності (6,2%); будівництва (4,4%).

У Мінекономіки нагадали, до в рамках програми релокації держава допомагає підібрати місце розташування для потужностей підприємства, перевезти обладнання, сприяє у розселенні працівників та пошуку нових співробітників, а також надає підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Наразі переміщення підприємств здійснюється в один з шістнадцяти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням м. Києва) області).