Нацкомісія оштрафувала "Укренерго" за порушення на ринку електроенергії

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комуслуг, оштрафувала ПрАТ "НЕК "Укренерго" на 170 тис. грн за порушення законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії та ліцензійних умов щодо передачі електроенергії в 2021 році.

Про це йшлося на засіданні Нацрегулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається порушення виявлено внаслідок проведення відповідної планової перевірки компанії.

Регулятор, крім накладення штрафу, також зобов'язав "Укренерго", зокрема усунути порушення у сфері видачі технічних умов (ТУ), врахувати певні зміни в інвестиційних програмах, надати комісії розрахунки щодо тарифів на диспетчеризацію та привести до відповідність програмі заходів щодо недопущення конфлікту інтересів.

Також регулятор зобов'язав компанію подати протягом трьох місяців після припинення дії військового стану уточнювальну звітність про чистий доход і виручку, а також уточнити всю звітність, невідповідність за якою було виявлено у процесі перевірки.

У свою чергу, повідомив на засіданні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, компанія готова виконати всі вимоги комісії з усунення порушень.

"Ми готові вносити зміни і до інвестпрограм, це досить стандартний операційний процес при недовиконанні якихось статей, і до порядку видачі ТУ, якщо він вимагає уточнень, і також вноситимемо зміни щодо конфлікту інтересів", – сказав Кудрицький.