Антимонопольний комітет відкрив справу проти групи "Інтерпайп" Пінчука

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справу проти групи "Інтерпайп" (до якої входять ТОВ "Інтерпайп Україна" і ПрАТ "Інтерпайп НТЗ") за ознаками вчинення нею порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, ознаки порушень полягають у необґрунтованому підвищенні цін на товар, а також у встановленні компаніями групи різних умов до рівнозначних угод з покупцями товару без обґрунтованих на це причин.

Водночас Комітет не уточнює про який саме вид продукції йдеться, пояснивши це особливостями оприлюднення інформації під час воєнного стану. Проте відомо, що "Інтерпайп" є найбільшим виробником сталевих труб в Україні, а також залізничних коліс.

При цьому Комітет встановив, що група "Інтерпайп" має ознаки монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації товару.

"Проаналізувавши цінову поведінку групи "Інтерпайп", Комітет, на момент відкриття справи, не виявив об’єктивних причин (чинників), що могли б бути причиною підвищення цін на товар групи впродовж досліджуваного періоду", – зазначається у повідомленні.

АМКУ також не виявив залежності між динамікою відпускних цін на товар та складовими їх собівартості, зокрема – зміни вартості заготовки, зміни заробітних плат тощо. Крім того, у договорах ТОВ "Інтерпайп Україна" Комітет не виявив взаємозв’язку між кількістю товару, закупленого різними покупцями, та його ціною при інших однакових умовах договору.

Як повідомлялося, міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" у січні-червні 2022 року отримала $19,53 млн чистого прибутку, що на 33,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року ($29,43 млн).

У 2021 році "Інтерпайп" отримав $91,32 млн чистого прибутку, що на 53% менше, ніж у 2020 році ($195,12 млн). Водночас виручка "Інтерпайпа" минулого року зросла до $1,13 млрд з $865,13 млн роком раніше.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Її власником є бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.

Топ коментарі
+6
гандонище кучма отдал все ракеты *****, те ракеты что тебя дибила ******* каждый день, какой рост был при гандоне??? ты сравни рост какой был в Польше или Прибалтике дибил
26.11.2022 10:22 Відповісти
+5
а проти його тестя Льоні Гітариста за здачу ЯЗ,даром Рашці,не треба відкривати? Може треба розібратися як і чому це було зроблене?
25.11.2022 20:12 Відповісти
+4
Не тільки ракети а й чимало літаків- стратегічних бомбардувальників для цих ракет ,а також спеціальне обладнання для їх обслуговування на аєродромах.Винні в цьому конкретні люди це Кучма та прем'єр міністр Пустовойтенко що виконував злочинні рішення!
26.11.2022 13:50 Відповісти
а проти його тестя Льоні Гітариста за здачу ЯЗ,даром Рашці,не треба відкривати? Може треба розібратися як і чому це було зроблене?
25.11.2022 20:12 Відповісти
ЯЗ віддавав Л. М. Кравчук.
26.11.2022 05:11 Відповісти
Кравчук почав а Кучма закінчив!
26.11.2022 13:45 Відповісти
******! Документы Кучма подписывал! Для этого его, ******, кремльбль и поставил!
26.11.2022 23:33 Відповісти
гандонище кучма отдал все ракеты *****, те ракеты что тебя дибила ******* каждый день, какой рост был при гандоне??? ты сравни рост какой был в Польше или Прибалтике дибил
26.11.2022 10:22 Відповісти
Не тільки ракети а й чимало літаків- стратегічних бомбардувальників для цих ракет ,а також спеціальне обладнання для їх обслуговування на аєродромах.Винні в цьому конкретні люди це Кучма та прем'єр міністр Пустовойтенко що виконував злочинні рішення!
26.11.2022 13:50 Відповісти
Ты ****** *******! Кучма отдал ТЫСЯЧИ тех Х-101 которые по нам теперь прилетают!
26.11.2022 23:34 Відповісти
Ну ******* тут якраз ти, оскільки Х-101 була прийнята на озброєння РФ в 2013 році. То яким чином Кучма міг їх віддати, та ще й тисячами, якщо це виключно розробка РФ, і Україна не мала жодної цієї ракети? Україна передавала Х-55, але обстрілюють нас Х-555. Максимум компоненти переданих Х-55 могли бути використані при виробництві їх модернізованої версії Х-555.
27.11.2022 07:53 Відповісти
Росла економіка? Друже,ви кінчений бевзь!
26.11.2022 13:03 Відповісти
У НАС НЕ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! ЦЕНЫ РЫНОЧНЫЕ! И ПРОДАВЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО ИХ УСТАНАВЛИВАТЬ ПО СВОЕМУ РОЗУМЕНИЮ, АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕМУ НЕ УКАЗ, АМКУ ДОЛЖЕН БОРОТЬСЯ С КАРТЕЛЬНЫМ СГОВОРОМ ПО ЦЕНАМ, ЭТО ДЕЛО АМКУ, И ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ МОНОПОЛИЗИРУЕТ РЫНОК - ЭТО ТОЖЕ ВОПРОС АМКУ И С ЭТИМ ТОЖЕ НАДО ЕМУ БОРОТЬСЯ! ДУРАКОВ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ К ВЛАСТИ!
26.11.2022 00:52 Відповісти
У вас в Германии как раз самый что ни на есть Савецкий Саюз!
26.11.2022 23:36 Відповісти
А НЕ ПОДРУГА ЛИ ЗЕЛЕНСКОГО ВОЗГЛАВЛЯЕТ АМКУ? ВОТ ЭТО ПРОТЕКЦИОНИЗМ И ЕЙ НАДО В ОТСТАВКУ!
26.11.2022 00:54 Відповісти
только в никополе есть больше 5 разных производителей труб, было больше но некоторые уже порезали цеха на лом.. пинчук гандонище еще то - специально для него гонгадзе отрезали голову но амку такие же гандоны нашли *** монополию))
26.11.2022 10:25 Відповісти
Каламойскій VS Пінчук.
End Зєля helper.
26.11.2022 20:35 Відповісти
Пинчук Зеленскому: Я тебя, я тебя - ниxуя. Ты меня, ты меня - ниxуя.
Зеленский Пинчуку: Я тебя, ты меня - ниxуя.
Они же вместе: Мы давно, мы давно - ниxуя.

По мотивам https://www.youtube.com/watch?v=Uqovo2kKxMI клипа!
27.11.2022 04:12 Відповісти
АМКУ абсолютно бесплідна інституція бо всі її позови закінчуються пшиком. А з тієї точки зору що на її утримування витрачаються суттєві кошти, то вона ще й шкідлива.
27.11.2022 10:39 Відповісти
вона й створена для таблички ділення та общипування зайвого жиру.
27.11.2022 11:10 Відповісти

