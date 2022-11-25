Антимонопольний комітет відкрив справу проти групи "Інтерпайп" Пінчука

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справу проти групи "Інтерпайп" (до якої входять ТОВ "Інтерпайп Україна" і ПрАТ "Інтерпайп НТЗ") за ознаками вчинення нею порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, ознаки порушень полягають у необґрунтованому підвищенні цін на товар, а також у встановленні компаніями групи різних умов до рівнозначних угод з покупцями товару без обґрунтованих на це причин.

Водночас Комітет не уточнює про який саме вид продукції йдеться, пояснивши це особливостями оприлюднення інформації під час воєнного стану. Проте відомо, що "Інтерпайп" є найбільшим виробником сталевих труб в Україні, а також залізничних коліс.

При цьому Комітет встановив, що група "Інтерпайп" має ознаки монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації товару.

"Проаналізувавши цінову поведінку групи "Інтерпайп", Комітет, на момент відкриття справи, не виявив об’єктивних причин (чинників), що могли б бути причиною підвищення цін на товар групи впродовж досліджуваного періоду", – зазначається у повідомленні.

АМКУ також не виявив залежності між динамікою відпускних цін на товар та складовими їх собівартості, зокрема – зміни вартості заготовки, зміни заробітних плат тощо. Крім того, у договорах ТОВ "Інтерпайп Україна" Комітет не виявив взаємозв’язку між кількістю товару, закупленого різними покупцями, та його ціною при інших однакових умовах договору.

Як повідомлялося, міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" у січні-червні 2022 року отримала $19,53 млн чистого прибутку, що на 33,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року ($29,43 млн).

У 2021 році "Інтерпайп" отримав $91,32 млн чистого прибутку, що на 53% менше, ніж у 2020 році ($195,12 млн). Водночас виручка "Інтерпайпа" минулого року зросла до $1,13 млрд з $865,13 млн роком раніше.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Її власником є бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.