Норвегія виділила $15 мільйонів на підготовку українських військових

Європейський Союз створив тренувальну місію для підготовки українських військових, і Норвегія надасть приблизно 150 млн норвезьких крон ($15,1 млн) на підтримку цієї ініціативи.

Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії.

"Україна залежить від підтримки інших країн, не в останню чергу для отримання достатньої зброї та матеріалів, щоб протистояти російській війні. Норвегія надала значну підтримку та продовжуватиме робити внесок у вигляді пожертвувань військовими матеріалами. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла у війні проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Як повідомляється, спочатку ЄС має на меті підготувати 15 тис. кадрів. Норвегія прагне зробити внесок, підтримавши операційний бюджет навчальної місії приблизно 150 млн норвезьких крон через Європейський фонд миру.

Норвегія також фінансує частково пожертвування Естонії польового госпіталю для України, а також дарує п’ять військових автобусів швидкої допомоги.