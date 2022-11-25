Україна заборонила експорт дров
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 25 листопада, ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.
"Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", – наголосив Шмигаль.
Він зазначив, що водночас держава працює над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.
Шмигаль нагадав, що Європейський Союз запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад в електрогенераторах.
Як повідомлялося, щоб допомогти українцям вистояти в умовах російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури Франція відправляє до України 100 потужних генераторів.
Генератори Україні також направлять США, Німеччина та Південна Корея.
Про це знають, задумуються в МО?
Результатом цього "геніального" рішення буде звільнення десятків тисяч людей з роботи (близько 60тисяч) та сотні тисяч українців, якщо рахувати їх сім'ї , без засобів для існування, не кажучи вже про багатомільйонні втрати Держбюджету. Хоча продаж колотих дров на експорт займає лише 10-15 відсотків від всього використання дров'яної сировини - цей бізнес дуже трудоємкий та давав роботу дуже багатьом українцям. Зважаючи на це, хотілося би знайти спосіб інтегрувати економічний блок нашого уряду в ДЛНР- вони ідеально там впишуться, а краще прямо в путінський уряд для знищення імперії зсередини.
И если вы не очень грамотный и не в курсе-дровами можно отапливать ЛЮБОЕ ЗДАНИЕ даже 25 этажный дом!
В Киеве полно таких домов где дровяная котельная находится на улице на 1 этаже а выхлопная труба идет снаружи по всей высоте дома. Сама котельная имеет водяной контур подключенный к контуру многоквартирного дома.
Это ВРЕМЕННАЯ меря для недостроенных домов которые не смогли получить свидетельство ввода в эксплуатацмю и подключить газо и теплоснабжение-можете погуглить. Так-же часть жителей города могут переехать на дачи или сельские пустующие дома(таких в Украине десятки может сотня тыс домов )-и для нмх нужны ДРОВА. Дело в том что дрова-это самый простой и надежный способ отопления. Поставить железную дровяную печь или выложить временную каменную-это дело 1 дня работы. Это вам не отопление газом или жидким печным топливом где нужно спецоборудование,атоматика работающая на электричестве(которого нет). На дровах все просто. Вы в ГЕРМАНИИ просто не можете пнять все те лишения что выпали на Украинцев вы в Германии откровенно ЗАЖРАЛИСЬ и не хотите сочувствовать тем кому действительно плохо,кто замерзает. Вас интересует только свой комфррт-позор вам
Українці ТАК ГЛУЗУВАЛИ з кацапів за їх"закон про валежнік", що зараз взяти у лісі деревину, впалу від вітровалу, КВАЛІФІКУЄТЬСЯ ЯК КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН!!!
Приклад - Вінничини, Хмельниччина, Тернопільщині.
А проєкт закону, який би дозволяв населенню збирати в використовувати деревину у власних потребах опалення житла, був у ВРУ благополучно "спущений", бо "НЕНАЧАСІ".
Танцюймо, зє-*****.