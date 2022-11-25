БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна заборонила експорт дров

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 25 листопада, ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що водночас держава працює над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Шмигаль нагадав, що Європейський Союз запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад в електрогенераторах.

Як повідомлялося, щоб допомогти українцям вистояти в умовах російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури Франція відправляє до України 100 потужних генераторів.

Генератори Україні також направлять США, Німеччина та Південна Корея.

ліс (305) експорт (3991) Шмигаль Денис (1559) деревина (42)
Топ коментарі
+3
Воїни з передової кажуть, що їх зовсім не забезпечують деревообробними матеріалами для облаштвування позицій, бліндажів. А знайти їх в степу дуже проблематично.

Про це знають, задумуються в МО?

25.11.2022 21:17 Відповісти
+3
дибіли чинуші недавно паливо на АЗС регулювали, тепер хочуть дефіцит дров зробити, проблема - це корупція, поїдьте гандони в любий ліс і подивіться в яких обємах ліс крадуть
25.11.2022 22:04 Відповісти
+2
Нужно запретить экспорт ЛЮБОЙ древесины. до окончания войны Ведь под видом табуректок будут вывозить дрова. В Европе итак хватает запасов древесины-взять Ту же Финляндию которая до этого сорную древесину после прорежения леса отставляла в лесу ГНИТЬ ведь закупать готовые дрова или щету из Рашки или Украины было ДЕШЕВЛЕ чем перерабатывать эту свою древесину поскольку очень дешевый рабтруд в пост-СССРе
25.11.2022 23:05 Відповісти
25.11.2022 21:17 Відповісти
Не краще ніж до військових, в уряду відношення і до залишків приватного бізнесу, який в таких умовах продовжує працювати. Це безпрецендентне рішення, списане з "кращих" стандартів управління часів проффесора. Замість того,щоб зобов'язати державні лісгоспи,які розпоряджаються державним лісом, забезпечити населення дровами, уряд вирішив знищити приватих підприємців, які купили на державних аукціонах дровяну сировину втридорога спеціально, щоб зробити колоті дрова на експорт. Людей надурили два рази- спочатку створивши ажіотаж на аукціонах, а потім просто заборонивши розпоряджатися своїм майном. І тепер зроблені вже дрова не продаш, бо ціни для населення в кілька разів нижчі ніж на держаукціонах.В той же час ціни на дрова на держаукціонах для великих деревообробних комбінатів зменшаться в декілька разів,адже не буде конкуренції від малого бізнесу. Підприємства типу Кроноспан та інших і так скуповували понад 50 відсотків дровяної сировини, а тепер будуть це робити за безцінь. Тобто лобісти тут очевидні і їх не треба довго шукати.

Результатом цього "геніального" рішення буде звільнення десятків тисяч людей з роботи (близько 60тисяч) та сотні тисяч українців, якщо рахувати їх сім'ї , без засобів для існування, не кажучи вже про багатомільйонні втрати Держбюджету. Хоча продаж колотих дров на експорт займає лише 10-15 відсотків від всього використання дров'яної сировини - цей бізнес дуже трудоємкий та давав роботу дуже багатьом українцям. Зважаючи на це, хотілося би знайти спосіб інтегрувати економічний блок нашого уряду в ДЛНР- вони ідеально там впишуться, а краще прямо в путінський уряд для знищення імперії зсередини.
26.11.2022 09:00 Відповісти
25.11.2022 22:04 Відповісти
25.11.2022 23:05 Відповісти
ОПЯТЬ СОВЕТСКОЕ ВРАНЬЁ ТЕПЕРЬ НА ФИНЛЯНДИЮ!! ЕС ТРЕБОВАЛ РАЗРЕШИТЬ ЭКСПОРТ ДРЕВИСИНЫ А СКОЛЬКО И КТО ЗАГОТАВЛИВАЕ ДРОВ? ЭТО ПРИКРЫТИЕ КОРРУПЦИИ И БУДУТ ВЫВОЗИТЬ ПО-ЧЁРНОМУ КОНТРАБАНДИСТЫ! ЭТО ДЛЯ НИХ НУЖЕН ЗАПРЕТ! НАС В ЕС НЕ ВОЗЬМУТ ТАК КАК МЫ ВОРЫ...
26.11.2022 01:00 Відповісти
Вы дровами собрались что топить? Многоэтажки? А где печки-буржуйки? ВРАНЬЁ ЭТО ДЛЯ НАС ОЛУХОВ! ДРОВА НУЖНЫ ДЛЯ КОНТРАБАНДЫ ПОТОМУ И ЗАПРТИЛИ ЛЕГАЛЬНЫЙ ВЫВОЗ. СТРАНЕ НУЖНЫ ГЕНЕРАТОРЫ А ГЛАВНОЕ УМНЫЕ ЛЮДИ!
26.11.2022 01:06 Відповісти
Внутри Украины дрова подорожали в 3 раза из-за увеличения спроса и из-за дефицита вызванного тем что дрова и другую древесину вывозят в Европу. В Условиях энергетического дефицита вполне нормальная ВРЕМЕННАЯ мера по запрету экспорта.
И если вы не очень грамотный и не в курсе-дровами можно отапливать ЛЮБОЕ ЗДАНИЕ даже 25 этажный дом!
В Киеве полно таких домов где дровяная котельная находится на улице на 1 этаже а выхлопная труба идет снаружи по всей высоте дома. Сама котельная имеет водяной контур подключенный к контуру многоквартирного дома.
Это ВРЕМЕННАЯ меря для недостроенных домов которые не смогли получить свидетельство ввода в эксплуатацмю и подключить газо и теплоснабжение-можете погуглить. Так-же часть жителей города могут переехать на дачи или сельские пустующие дома(таких в Украине десятки может сотня тыс домов )-и для нмх нужны ДРОВА. Дело в том что дрова-это самый простой и надежный способ отопления. Поставить железную дровяную печь или выложить временную каменную-это дело 1 дня работы. Это вам не отопление газом или жидким печным топливом где нужно спецоборудование,атоматика работающая на электричестве(которого нет). На дровах все просто. Вы в ГЕРМАНИИ просто не можете пнять все те лишения что выпали на Украинцев вы в Германии откровенно ЗАЖРАЛИСЬ и не хотите сочувствовать тем кому действительно плохо,кто замерзает. Вас интересует только свой комфррт-позор вам
26.11.2022 01:42 Відповісти
Припустимо, що ви праві на рахунок опалення багатоповерхівок. Але в Україні всі держлісгоспи державні, і Кабмін ПРОСТИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ може зупинити відгрузку сировини лісгоспами для бізнесу поки не буде накопичено стратегічний запас . І для цього не потрібно забороняти експорт тих дров, які спеціально були куплені для цього і які тепер не продаш навіть за собівартістю. Бо ціни на аукціонах вище в декілька разів за ціни для населення. На рахунок ціни- дрова для населення подорожчали лише на величину витрат. Наприклад минулого року ціни були в районі 700грн . Цього року якщо вірити сайту ДроваЄ приблизно 1000грн. Це якраз відображає інфляцію та подорожчання в два рази паливно мастильних матеріалів.
26.11.2022 02:24 Відповісти
А сколько сухих деревьев лежит в лесополосах, я думаю, и в лесах. Но попробуй их попилить и забрать, хрен ты их перевезешь - по дороге мусора остановят, и докажи хоть что-нибудь. А делается это для того, чтобы дрова покупали у нужных людей, а ментовка их крышует.
26.11.2022 05:57 Відповісти
Не тільки дров а й колод, дозволяти готову продукцію тільки, і заборонити вирубку акації, липи, (для меда) листвениці, ялівець, бук рідкі дерева
показати весь коментар
Чому досі НЕМАЄ закону про дозвіл населенню збирати в лісі мертву та впалу деревину?!!
Українці ТАК ГЛУЗУВАЛИ з кацапів за їх"закон про валежнік", що зараз взяти у лісі деревину, впалу від вітровалу, КВАЛІФІКУЄТЬСЯ ЯК КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН!!!
Приклад - Вінничини, Хмельниччина, Тернопільщині.
А проєкт закону, який би дозволяв населенню збирати в використовувати деревину у власних потребах опалення житла, був у ВРУ благополучно "спущений", бо "НЕНАЧАСІ".
Танцюймо, зє-*****.
26.11.2022 10:47 Відповісти
у нас есть нефть и газ, но иза регулирования тупыми чинушами мы полностю зависим от третих стран!!! по нефти вообще развалена вся переработка и почти все 100% это импорт но зато нефть нельзя продавать на экспорт, по газу такаяже деградация. Почему же тупые клоуны не задают вопрос что у нас нет запрета экспорта на зерно - и почемуто хлеба хватает всем даже в войну, а до войны каждый год был рекорд по производству???
26.11.2022 12:31 Відповісти

