Україна заборонила експорт дров

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 25 листопада, ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що водночас держава працює над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Шмигаль нагадав, що Європейський Союз запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад в електрогенераторах.

Як повідомлялося, щоб допомогти українцям вистояти в умовах російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури Франція відправляє до України 100 потужних генераторів.

Генератори Україні також направлять США, Німеччина та Південна Корея.