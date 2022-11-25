Департамент комунікацій Нацбанку очолила соратниця Пишного

Директором Департаменту комунікацій Національного банку України (НБУ) з 25 листопада призначено Юлію Євтушенко.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, до цього упродовж 2015 - 2019 років вона очолювала Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ державного "Ощадбанку", коли ним керував нинішній голова НБУ Андрій Пишний.

До сфери її відповідальності належатиме:

управління, координація та розвиток системи стратегічних та оперативних комунікацій НБУ;

управління системою інформаційних каналів НБУ та її розвиток;

формування політики щодо інформаційних, публічних та іміджевих продуктів і матеріалів НБУ;

координація та реалізація просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення фінансової культури та обізнаності населення України.

Департамент комунікацій входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", куратором якого є голова НБУ Андрій Пишний.

Згідно з наведеною біографією, Юлія Євтушенко до призначення в Національний банк майже три роки була директором з корпоративних комунікацій та членом Ради директорів Інвестиційної компанії UMG Investments Ріната Ахметова.

Упродовж 2015 - 2019 років вона очолювала Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ державного "Ощадбанку". З 2007 до 2015 року працювала в АТ "Альфа-Банк", зокрема у 2011 - 2015 роках була директором з корпоративних відносин та PR цього банку.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Андрія Пишного на посаду очільника Національного банку 7 листопада.