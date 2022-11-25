Кабмін схвалив залучення кредиту МБРР на $500 мільйонів

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 25 листопада, схвалив залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) як четвертого додаткового фінансування для реалізації Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" у розмірі $500 млн.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Як повідомлялося, напередодні Україна підписала угоду зі Світовим банком про отримання гранту у розмірі $4,5 млрд, виділені США через механізм Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", який також фінансується через МБРР.

Загалом через спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" вже надійшло $6,3 млрд та 1,44 млрд євро, з них грантові кошти на суму $5,8 млрд.