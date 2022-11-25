Фермерські господарства України отримають фінансову допомогу від Німеччини

Німеччина підтримає роботу агросектору України, надавши до кінця цього року 9 млн євро на закупівлю генераторів, а також на допомогу у відновленні фермерських господарств, які постраждали від війни.

Про це розповів міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір під час зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

За словами Оздеміра, Німеччина готує спільний проект на 5 млн євро для розвитку українського садівництва.

Сольський у свою чергу зазначив, що цей проєкт є дуже актуальним для України на тлі урядової програми, яка надає можливість отримати грант на розвиток власного садівництва, ягідництва та виноградарства. За п’ять місяців від її запуску погоджено грантів на понад 240 млн грн.

Як повідомлялося, у вересні Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 14,53 млн грн із резервного фонду держбюджету в рамках бюджетної програми "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", кошти підуть на видачу мікрогрантів для створення або розвитку садів, виноградників та вирощування ягід.