НБУ оприлюднив список банків, які працюватимуть при тривалих блекаутах

нбу

Національний банк України разом із системно важливими банками вводять план заходів для безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання. Так, системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Також реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Організовано безперебійну роботу контактних центрів Національного банку й системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

Із метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

Чергові відділення банків можна перевірити за посиланням.

Автор: 

банки (7125) НБУ (9587) електроенергія (4373)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І Київ на першому місці, а інші як хочуть викручуються.
показати весь коментар
25.11.2022 19:11 Відповісти
остальные будут за наличкой ехать в Киев
показати весь коментар
25.11.2022 20:47 Відповісти
Не знаю про какой Киев вы говорите. В Моем Киеве на Троещине я за наличку купил продукты в АТБ и рассчитался за бензин на АЗС-безнал они не берут. Только в Новой Линии можно было безналом рассчитаться. Ну и насчет Киева:Город очень пострадпл от блекаута и учитывая что сдесь житет самое большое количество граждан Украины в том числе многие переселенцы-логично заниматься Киевом в первую очередь. Просто потомучто больше всего народу здесь. Чтобы вы понимали у меня включают свет 2-3 часа в сутки причем исключительно с 4 до 7 утра(вынужден вставать ночью и готовить еду и просчие работы где нужна электрика). Это город Киев. А в пригороде с электрикой намного лучше-в смысле что ее включвают и днем
показати весь коментар
25.11.2022 23:23 Відповісти
А ви взагалі відкривали перелік відділень?
Там відділення по всій Україні.
показати весь коментар
29.11.2022 21:42 Відповісти
самий кращій банк- трьохлітровий
показати весь коментар
25.11.2022 19:23 Відповісти
Аби тіко любим банкірам було файно!
(сякається розчулено)
показати весь коментар
25.11.2022 19:28 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2022 04:31 Відповісти
Самое прикольное, что я отлично помню это помешательство, этот трешак и всю истерию, все аргументы, в основном- оскорбления от зеленявых. У них же- амнезия. Обширная такая, железобетонная...
показати весь коментар
27.11.2022 05:38 Відповісти

