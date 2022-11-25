Залишки коштів на рахунках фізосіб-підприємців у банках перевищили 100 мільярдів

Станом на 1 листопада загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 970,3 млрд грн, що на 10,1 млрд грн більше, ніж було станом на 1 жовтня цього року.

Як повідомляє пресслужба Фонду, у тому числі вклади у національній валюті становили 598,3 млрд грн, у іноземній валюті – 372 млрд грн.

Водночас частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 101,4 млрд грн або 10,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Станом на 1 листопада у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 960,2 млрд грн, що на 13,5 млрд грн більше, ніж на початку вересня.

Нагадуємо, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у тому числі ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.