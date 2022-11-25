"Укрексімбанк" виставив на продаж власну лізингову компанію

Державний "Укрексімбанк" виставив на продаж лізингову компанію ТОВ "Ексімлізинг".

Про це повідомляє система електронних аукціонів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України).

Аукціон відбудеться 5 грудня, стартова ціна лоту – 1 мільйон гривень.

"Ексімлізинг" – це фінансова компанія, що працює на ринку з 2006 року, 49% у ній належить безпосередньо "Укрексімбанку", решта 51% – його дочірній компанії "Лізингова компанія "Укрексімлізинг".

У 2018 році компанія "Ексімлізинг" набула статусу фінансової установи та отримала безстрокову ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу. Статус фінансової установи надає право компанії працювати також з підприємствами комунального сектору.

"Ексімлізинг" надає займається фінансуванням придбання легкових та комерційних автомобілів, обладнання, сільськогосподарської та будівельної техніки. Портфель клієнтів Ексімлізингу включає компанії комерційного, державного, муніципального та комунального секторів.

"Основною метою продажу компанії "Ексімлізинг" є концентрація зусиль "Укрексімбанку" на профільній діяльності. З початком повномасштабного нападу на Україну акцент "Укрексімбанку" змістився з розвитку і розширення бізнесів корпоративних клієнтів до виконання ключової функції державного банку – об’єкту критичної інфраструктури – фінансування стратегічно важливих секторів економіки під час війни", – пояснюють причини продажу в "Укрексімбанку".