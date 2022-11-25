Продаж валюти Нацбанком знову перевищив $400 мільйонів за тиждень

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) за тиждень з 21 по 25 листопада зріс до $401,5 млн, порівняно із $166,1 млн тижнем раніше.

За даними НБУ, цього тижня він придбав $7 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $408,5 млн порівняно з $182,2 млн тижнем раніше, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,1 грн – приблизно до 40,15 грн/$, а спред між курсами купівлі та продажу навіть трохи звузився.

З початку листопада обсяг інтервенцій Нацбанку склав близько $1,2 млрд порівняно з $2,03 млрд у жовтні, $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні і залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3,4 млрд).

Загалом з початку року по 25 листопада включно НБУ придбав на ринку $3,23 млрд та 111 млн євро, а продав – $22,84 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,58 млрд та 111 млн євро, а продаж – $20,07 млрд та 1,79 млрд євро.

Як повідомлялося, чистий продаж валюти Національним банком за тиждень з 14 по 18 листопада склав $166,1 млн.

З 7 по 11 листопада він становив $295 млн, за тиждень з 31 жовтня по 4 листопада – $393,9 млн.