Україна вже отримала 71% заявленої міжнародними партнерами допомоги, – Мінфін

Обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 24 листопада становив $25,73 млрд, і ще $1 млрд – на відновлення. Сумарно 71% заявленої ними допомоги на загальну суму $37,5 млрд

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, на частку грантів припало менше половини отриманих коштів – $10,49 млрд, або 39,2%.

Місяцем раніше, на 26 жовтня, фінансування становило $23,12 млрд для покриття дефіциту бюджету та $1 млрд – на відновлення, або сумарно 65% заявленої допомоги на загальну суму $36,96 млрд, а обсяг грантів був таким самим.

Найбільшу підтримку Україні оголосили США та Євросоюз – відповідно $12,99 млрд і $11,5 млрд. США із цього обсягу виділили $8,49 млрд, або 65%, і все у вигляді грантів, ЄС – $7,37 млрд, або 64%, із яких у вигляді грантів лише $626 млн.

Замикають п'ятірку найбільших донорів з обіцяної допомоги МВФ, ЄІБ та Канада – відповідно $2,71 млрд, $2,32 млрд та $2,02 млрд. МВФ виділив усі заявлені кошти, тоді як ЄІБ та Канада – відповідно $1,72 млрд та $1,52 млрд, усі – кредити. ЄІБ поки єдиний, хто надав фінансування на відновлення.

Слідом ідуть Світовий банк, Німеччина та Великобританія – відповідно $1,77 млрд, $1,37 млрд і $1,08 млрд, із них Німеччина та Великобританія надали у вигляді грантів відповідно $1,05 млрд та $128 млн. Ці країни вже виділили всі заявлені кошти, тоді як СБ – лише 56% .

Донором бюджету України в розмірі понад $500 млн з початку війни є також Японія – $581 млн: ці кошти вже отримані, і всі у вигляді кредитів.

Франція заявила про підтримку українського бюджету на $432 млн, із яких отримано 77%, тоді як Італія та Нідерланди – відповідно $332 млн та $330 млн (зокрема Італія $125 млн у вигляді гранту). Італія надала вже всі кошти, тоді як Нідерланди поки виділили третину – $106 млн.

Ще дев'ять країн зобов'язалися надати сумарно $172,5 млн, із яких уже отримано $149,5 млн, зокрема $80,5 млн у вигляді грантів. Найбільше – Швеція та Данія: відповідно $49 млн та $53 млн, проте Данія виділила поки лише $53 млн, але все у вигляді грантів.

Із початку війни фінансування дефіциту бюджету на 355 млрд грн, або на $11,25 млрд у еквіваленті покрив Національний банк України за рахунок прямого викупу військових облігацій.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на нього фінансування США, МВФ та ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

Емісійне фінансування за рахунок викупу Нацбанком держоблігацій до затвердженого держбюджету на 2023 рік поки не закладено, хоча така опція, як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, залишається. НБУ також припускав, що наступного року емісійне фінансування може ще знадобитися, проте наполягав, що його обсяги не повинні перевищити 200 млрд грн за рік.