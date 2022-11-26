Orlen побудує перший у Польщі біогазовий завод

Група Orlen будує в Глобовому перший у Польщі екологічний біогазовий завод, який дасть змогу виробляти понад 7 млн кубометрів біометану на рік.

Про це повідомив президент PKN Orlen Даніель Обайтек на прескоференції, передає enkorr.

Зі слів Обайтека, запуск інвестицій оцінною вартістю 180 млн злотих заплановано на другу половину 2024 року.

"Сучасні джерела енергії – це наше майбутнє, тому ми розробляємо біометанові установки, які забезпечать доступ до стабільних екологічно чистих джерел енергії. Таким чином ми зміцнюємо енергетичну безпеку країни й конкурентоспроможність польської економіки", – сказав Обайтек.

Читайте також: Польща вимагає встановити стелю ціни на російську нафту на рівні $30 за барель, – ЗМІ

Він зазначив, що щорічне виробництво біометану в Глобовому на рівні 7 млн кубометрів означатиме близько 5,5 тис. тонн біоСПГ. Ця кількість дозволяє вантажівці проїхати 22 млн км.

Інвестуватиме компанія Orlen Południe, яка 2021 року придбала проєкт із будівництва сільськогосподарської біогазової установки потужністю до 1 МВт. Компанія вирішила продовжити інвестиції й розширити установку до сучасного заводу з виробництва біометану загальною потужністю близько 4,6 МВт.

Orlen повідомив, що щороку в Європі будуються або переоснащуються 50-100 біометанових заводів. Найбільші установки працюють у Німеччині, Швеції й Італії. На традиційних сільськогосподарських біогазових установках виробляється біогаз із вмістом метану близько 55%. Після очищення у спеціальних модулях виходить біометан із вмістом близько 98% метану, що відповідає параметрам природного газу.