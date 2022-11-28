Україна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від Франції

Підписано Угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку.

Угоду у понеділок, 28 листопада, підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер, повідомляє пресслужба українського Мінфіну.

Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.

"Ми вдячні Уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", – зазначив Сергій Марченко.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Як повідомлялося, у жовтні міністри оборони України та Франції підписали угоду про надання українській стороні гранту на 100 млн євро для постачання французьких озброєнь.