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В Україні відновлено 53% пошкоджених об’єктів теплопостачання, – Чернишов

чернишов

На сьогодні в Україні вже відновлено 316 об’єктів теплопостачання, що становить 53,3% від загальної кількості уражених об’єктів.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" та голова Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду.

За словами Чернишова, особливі зусилля зараз спрямовуються на налагодження роботи теплогенеруючих підприємств на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини, де поки зберігається важка ситуація з доступом до комунікацій.

Він також зазначив, що попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень, забезпечено опаленням 99,6% житлових будинків, 97,9% садочків, 98,9% шкіл та 99,9% закладів охорони здоров’я.

Автор: 

тепломережа (44) Олексій Чернишов (121)


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