Нацбанк презентував попередню концепцію електронної гривні
Національний банк презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей Нацбанку.
Наразі проєкт представлено представникам банків, небанківських фінансових установ та ринку віртуальних активів для обговорення та отримання зворотного зв’язку, повідомляє пресслужба регулятора.
Проєкт передбачає визначення Е-гривні як електронної форми грошової одиниці України, що буде прямим зобов’язанням центрального банку.
На думку регулятора, е-гривня має виконувати всі функції грошей та стати доповненням до готівкової та безготівкової форм гривні, а також бути доступною для використання для всіх верств населення, державних органів, юридичних осіб, банків та небанківських фінансових установ.
"Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості і підвищенню довіри до національної валюти загалом", – зазначає заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Під час обговорення з учасниками ринку Національний банк презентував також можливий дизайн е-гривні, її архітектуру, характеристики та переваги для надавачів платіжних послуг.
Зокрема, очікується, що використання технологічної платформи для миттєвих розрахунків е-гривнею, програмування послуг та аналізу потоків даних створить широкі можливості для виникнення нових бізнес-кейсів, цифровізації послуг, залучення нових клієнтів, оптимізації витрат тощо.
Наразі Національний банк розглядає та опрацьовує такі можливі варіанти використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики:
- е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей: для здійснення цільових соціальних виплат, зниження державних видатків на адміністрування та контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів;
- е-гривня для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами). Е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для ринку віртуальних активів в Україні;
- е-гривня для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів: забезпечить можливість здійснювати транскордонні платежі швидше, дешевше та прозоріше.
Як повідомлялося, у вересні минулого року Національний банк відкрив проєкт "Е-гривня", метою якого є визначення доцільності широкомасштабного випуску в Україні цифрової форми гривні на підставі проведених досліджень.
Пілотний проект "Е-гривня", під час якого Нацбанк випустив обмежену кількість електронної національної валюти в еквіваленті 5,44 тис. грн, проводився з лютого до грудня 2018 року.
Для пілотного проекту було обрано централізовану модель випуску е-гривні, коли емітентом та технологічною платформою є центробанк.
У жовтні 2022 року ДП "Укрпатент" зареєструвало торговельну марку "е-гривня" та "e-hryvnia", яка належить Національному банку.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
навіщо створювати ще один каблук, якщо без посередика Центрабанку тощо рух Е-гривні не відбудеться
навіщо створювати ще один каблук, якщо знову будуть комісії від Центрабанку тощо
навіщо створювати ще один каблук, якщо знову буде контроль від Центрабанку тощо
навіщо ...
Коротко так, поки що реальної заміни криптовалюті нема
Это Украина в разгар войны?!
Или страна утопия, где то на краю света?
1. Что есть Главное для Украины сегодня? Победа.
Речь идет об уничтожении государства и народа Украины.
Это понимают в Нацбанке? Их проект егривны приближает Победу?
Или отвлекает от приоритета?
Для многих это риторические вопросы.
2. О самом проекте «Егривны»:
А- Почему ни в США, ни в Европе, нигде НЕТ таких «денег»?
Ответ очевиден- этот «велосипед» им не нужен. ( Аналоговнет это к кацапстан).
Крипто валюта, но это «не егриана».
Аргументация приведенная в тексте не объясняет преимуществ этой инициативы.
Б- Есть ли риски для государства и для граждан использования этих денег?
Очевидно, что есть.
Это как минимум два «источника»:
- хакеры
- «банковская сфера», к которой даже с обычными деньгами есть много вопросов.
Есть еще много спорных аспектов.
Потому, приоритет всего украинского общества, включая и гос служащих должен быть один- Победа над рашистами.
А уже после этого можно будет «экспериментировать». Но послу подробного публичного обсуждения и одобрения страной.