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Новини
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Нацбанк презентував попередню концепцію електронної гривні

гривня,блокчейн

Національний банк презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей Нацбанку.

Наразі проєкт представлено представникам банків, небанківських фінансових установ та ринку віртуальних активів для обговорення та отримання зворотного зв’язку, повідомляє пресслужба регулятора.

Проєкт передбачає визначення Е-гривні як електронної форми грошової одиниці України, що буде прямим зобов’язанням центрального банку.

На думку регулятора, е-гривня має виконувати всі функції грошей та стати доповненням до готівкової та безготівкової форм гривні, а також бути доступною для використання для всіх верств населення, державних органів, юридичних осіб, банків та небанківських фінансових установ.

"Розробка та впровадження е-гривні може стати наступним кроком еволюції платіжної інфраструктури України, сприятиме цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості, зростанню рівня їх прозорості і підвищенню довіри до національної валюти загалом", – зазначає заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Під час обговорення з учасниками ринку Національний банк презентував також можливий дизайн е-гривні, її архітектуру, характеристики та переваги для надавачів платіжних послуг.

Зокрема, очікується, що використання технологічної платформи для миттєвих розрахунків е-гривнею, програмування послуг та аналізу потоків даних створить широкі можливості для виникнення нових бізнес-кейсів, цифровізації послуг, залучення нових клієнтів, оптимізації витрат тощо.

Читайте також: Нацбанк встановив новий порядок надання електронних грошей

Наразі Національний банк розглядає та опрацьовує такі можливі варіанти використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики:

  • е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом "програмованих" грошей: для здійснення цільових соціальних виплат, зниження державних видатків на адміністрування та контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів;
  • е-гривня для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами). Е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для ринку віртуальних активів в Україні;
  • е-гривня для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів: забезпечить можливість здійснювати транскордонні платежі швидше, дешевше та прозоріше.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Національний банк відкрив проєкт "Е-гривня", метою якого є визначення доцільності широкомасштабного випуску в Україні цифрової форми гривні на підставі проведених досліджень.

Пілотний проект "Е-гривня", під час якого Нацбанк випустив обмежену кількість електронної національної валюти в еквіваленті 5,44 тис. грн, проводився з лютого до грудня 2018 року.

Для пілотного проекту було обрано централізовану модель випуску е-гривні, коли емітентом та технологічною платформою є центробанк.

У жовтні 2022 року ДП "Укрпатент" зареєструвало торговельну марку "е-гривня" та "e-hryvnia", яка належить Національному банку.

Автор: 

гривня (1591) НБУ (9407) електронні гроші (43)


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Топ коментарі
+9
"Є-бануті"
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28.11.2022 20:08 Відповісти
+7
ну , всьо, тєпєрь заживьом...с учьотом всєго є гавна, нам грозят очєрєдніє покращення
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28.11.2022 19:25 Відповісти
+7
Дуже "вчасно", в той час коли містами вже навіть не приймають картки.
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28.11.2022 19:44 Відповісти
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Дві-три хвилі ракет від кацапів - і цифровізації звізда.
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28.11.2022 19:22 Відповісти
Основне питання так і не розкрите - Щоб ви розуміли хочуть створити заміну готівці
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

навіщо створювати ще один каблук, якщо без посередика Центрабанку тощо рух Е-гривні не відбудеться
навіщо створювати ще один каблук, якщо знову будуть комісії від Центрабанку тощо
навіщо створювати ще один каблук, якщо знову буде контроль від Центрабанку тощо
навіщо ...

Коротко так, поки що реальної заміни криптовалюті нема
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28.11.2022 21:16 Відповісти
Навіщо? Бо не треба друкувати гроші для емісії
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29.11.2022 01:47 Відповісти
Что происходит?!!!

Это Украина в разгар войны?!
Или страна утопия, где то на краю света?

1. Что есть Главное для Украины сегодня? Победа.
Речь идет об уничтожении государства и народа Украины.

Это понимают в Нацбанке? Их проект егривны приближает Победу?
Или отвлекает от приоритета?
Для многих это риторические вопросы.

2. О самом проекте «Егривны»:

А- Почему ни в США, ни в Европе, нигде НЕТ таких «денег»?
Ответ очевиден- этот «велосипед» им не нужен. ( Аналоговнет это к кацапстан).

Крипто валюта, но это «не егриана».
Аргументация приведенная в тексте не объясняет преимуществ этой инициативы.

Б- Есть ли риски для государства и для граждан использования этих денег?

Очевидно, что есть.

Это как минимум два «источника»:
- хакеры
- «банковская сфера», к которой даже с обычными деньгами есть много вопросов.

Есть еще много спорных аспектов.

Потому, приоритет всего украинского общества, включая и гос служащих должен быть один- Победа над рашистами.

А уже после этого можно будет «экспериментировать». Но послу подробного публичного обсуждения и одобрения страной.
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29.11.2022 02:33 Відповісти
ну , всьо, тєпєрь заживьом...с учьотом всєго є гавна, нам грозят очєрєдніє покращення
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28.11.2022 19:25 Відповісти
Дуже "вчасно", в той час коли містами вже навіть не приймають картки.
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28.11.2022 19:44 Відповісти
Не випуск безпілотників запускають, а закабалення народу ілюмінатами
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28.11.2022 19:52 Відповісти
якшо нарід-довбойоб - то його навіть Гундосікамі можна закабаліть, які ще вам треба ілюмінати?
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28.11.2022 20:14 Відповісти
"Є-бануті"
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28.11.2022 20:08 Відповісти
Нахєра этот цирк кому нужен? Безналичная гривна разве не справляется со своими функциями?
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28.11.2022 20:13 Відповісти
КОНКУРЕНТ БИТКОИНУ
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28.11.2022 20:33 Відповісти
та да, наклацають ще е-гривень на додаток до готівки та безналу, інфляція посилиться
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28.11.2022 21:29 Відповісти
А не пора ли нам уже е-картошку , е- мясо , е-хлеб! Е-дрова уже вроде бы есть!
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29.11.2022 00:22 Відповісти
https://www.weforum.org/press/2020/01/central-banks-waking-up-to-digital-currency-create-new-framework-for-cbdc-deployment-with-world-economic-forum-177ca5d9ee WEF под шумок войны хотят обкатать CBDC в целой отдельно взятой стране. Швабята уже https://youtu.be/rpNnTuK5JJU не стесняясь говорят плебсу что его ждет , но плебс так занят своими "проблемами" что не воспринимает все это всерьез и думает, что его это не коснеться, что это все "временно" и что дальше будет "все хорошо".
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29.11.2022 16:58 Відповісти
https://biz.nv.ua/experts/cifrovaya-grivnya-pochemu-nbu-vybral-stellar-i-pravilnoe-li-eto-reshenie-novosti-ukrainy-50144601.html все еще одновремено хуже и лучше чем я изначально подумал. плохо, то что они пустили Мак Калеба в огород. Он серийный скамер, и добром это не кончится. С другой стороны, CBDC однозначно на этом говне не взлетит, и это, безусловно, хорошая новость. Были бы они поумнее взяли бы SQL базу данных или в крайнем случае https://dci.mit.edu/opencbdc наработки MTI DCI , но где поумнее и где политики.
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29.11.2022 18:40 Відповісти

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