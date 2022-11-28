Велика Британія протестує нову схему запобігання блекауту

У Великій Британії 29 листопада вперше може бути використана схема, за якою домогосподарства отримуватимуть винагороду за невикористання енергоємних засобів у години пік.

Про це пише Sky News, передає Європейська правда.

Системний оператор National Grid заявив, що може активувати службу гнучкості попиту (DFS), яка призначена для уникнення відключень електроенергії, ввечері 29 листопада, щоб зменшити навантаження на електричну мережу.

Схема передбачає, що домогосподарствам, які підписалися на ініціативу, платять за те, щоб вони не користувалися такими речами, як електричні духовки, посудомийні та сушильні машини в певні години.

Це перша лінія захисту на випадок, якщо піковий вечірній попит перевищить пропозицію протягом майбутньої зими.

Енергосистема Британії зазвичай покладається на імпорт із Франції протягом зимових місяців, щоб компенсувати будь-який дефіцит електроенергії.

Однак атомна енергетика Франції, на яку припадає близько 75% звичайного виробництва електроенергії, переживає хаос. Більше половини реакторів, якими керує державна енергетична компанія EDF, були закриті через технічне обслуговування та проблеми.

Це посилює ширшу енергетичну кризу в Європі, оскільки країни стикаються з холодними місяцями. Через війну Росії в Україні континент не має звичайних обсягів газових потоків.

Інші варіанти, доступні National Grid для нормування електроенергії, включають прохання про закриття некритичних заводів.

У найсуворіших обставинах можуть бути запроваджені заплановані тригодинні безперервні відключення електроенергії, якщо газова електроенергія опиниться під тиском, а інші засоби генерації не зможуть компенсувати баланс.

Оператор електроенергетичної системи Національної мережі (ESO) минулого місяця заявив, що такий сценарій "малоймовірний".