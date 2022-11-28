Литва відправила в Україну 114 трансформаторів
Литва відправила в Україну вантажівки зі 114 трансформаторами й загалом планує відправити 252 одиниці.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"За останні дні шість вантажівок зі 114 трансформаторами було відправлено з Латвії до України. Загалом Латвія має намір поставити 252 трансформатори", – написав Анушкаускас у Twitter.
Він зазначив, що литовські енергокомпанії вже направили підтримку на суму 3 млн євро на реконструкцію енергетичного сектору України та ще 2 млн євро надіслано зараз.
Раніше, як повідомлялося, уряд Литви на засіданні затвердив гарантію на 13 млн євро для Європейської Комісії, яка потрібна для колективного надання допомоги Україні.
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