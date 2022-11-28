Україна та Польща розвиватимуть транскордонні проєкти енергетичної інфраструктури. Серед пріоритетних інтересів – розвиток торгівлі електроенергією та відновлення інфраструктури для її передачі.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго за результатами засідання українсько-польської робочої групи з енергетики.

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков подякував польським колегам за допомогу Україні у відновленні енергоінфраструктури. Так, польські компанії доставили в Україну понад 700 тонн електрообладнання та матеріалів, зокрема трансформатори, генератори, силові кабелі тощо.

У ході засідання учасники обговорили питання співпраці у сфері електроенергетики, нафтогазовій галузі, атомній енергетиці, зеленій енергетиці та енергоефективності. Зокрема, приділили увагу виконанню Меморандуму про наміри співпраці в сфері енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки в Центральній і Східній Європі та відмови від поставок російських енергоресурсів, що був підписаний влітку профільними міністрами Польщі та України.

"Ми дуже зацікавлені в розвитку подальшої співпраці з нашими польськими партнерами та друзями. Серед наших пріоритетних інтересів – розвиток торгівлі електроенергією та відновлення інфраструктури для її передачі. Це допоможе забезпечити енергетичну незалежність і більшу стійкість енергосистеми для всієї Європи. У цьому контексті важливо докласти максимум зусиль для відновлення транскордонної лінії електропередачі Хмельницький – Жешув. Цей проєкт відіграє значну роль для розширення комерційного обміну електроенергією", – наголосив Демченков.

Під час обговорення інших напрямків співпраці заступник міністра енергетики України Микола Колісник відзначив необхідність протистояння енергетичному шантажу РФ та подальше зниження залежності від російського викопного палива.

"Нам важливо розвивати транскордонне співробітництво в нафтогазовому секторі – зокрема, щодо проєкту будівництва нафтопроводу Броди-Адамово, а також налагодження співпраці з нафтопереробки. Крім того, ми готові надавати наші потужності для зберігання газу як на рівні двостороннього партнерства з Польщею, так і на рівні всієї Європи", – зазначив Колісник.

Також сторони обговорили потребу координувати та посилювати зусилля у протистоянні росії в сфері ядерних технологій.

"У нашій енергетичній стратегії ми робимо акцент на стійкій відновлюваній енергії, на розвитку ядерних технологій. Післявоєнне відновлення наших електромереж має ґрунтуватися, в першу чергу, на принципах стабільності та децентралізації. Вже зараз ми маємо планувати, як використати український потенціал для зміцнення енергосектору всієї Європи, заміщення Росії як постачальника енергії. Для нас дуже важливо розвивати співпрацю у сфері відновлюваної енергетики, зокрема, біоенергетики та водневої енергетики. Крім того, для нас є дуже цінним досвід Польщі у впровадженні енергоефективних технологій", – додав заступник міністра.