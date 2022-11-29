Росію позбавили права голосу на одному з комітетів Конвенції Ради Європи

Росію обмежили в участі в Комітету Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних", а також позбавили права голосу там.

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Під час 43 пленарної сесії Комітету Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних" [...] ухвалили рішення про обмеження участі Російської Федерації в Комітеті без права участі в прийнятті рішень цим органом та права голосу", – написав Лубінець.

Він пояснив, що це відбулося через внесення поправки до Правил процедури T-PD та умови участі Російської Федерації в T-PD, які набули чинності негайно.

Лубінець нагадав, що 16 березня 2022 року Росію виключили з Ради Європи. Таким чином, Росія більше не є учасницею тих конвенцій і протоколів, укладених у рамках Ради Європи, які відкриті лише для її держав-членів. Вона також перестала бути Високою Договірною Стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня 2022 року.