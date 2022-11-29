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"Нафтогаз" просить у США додаткові обсяги газу для проходження зими, – Чернишов

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Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов звернувся за допомогою до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) щодо додаткових обсягів газу для проходження опалювального сезону.

Про це він повідомив у Facebook.

"Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в новій ролі – провів зустріч із Ерін МакКі, головою USAID – US Agency for International Development в Європі та Азії. Ключове – додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону", – зазначив Чернишов.

За його словами, також обговорювалося питання оперативної допомоги у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких наразі працює Агентство. Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу.

Також Чернишов розповів послу про останні ракетні удари Росії: руйнування цивільної енергетичної інфраструктури України, завдані збитки та потреби України.

Як повідомлялося, Кабмін передав "Нафтогазу" 12,7 млрд грн від уряду Канади на закупівлю газу.

Автор: 

газ (8014) Нафтогаз (3334) США (4998) Олексій Чернишов (121)


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