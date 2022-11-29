США оголосять про пакет допомоги для енергосистеми України, – ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок оголосить про нову допомогу Україні, спрямовану на відновлення потужностей з передачі електроенергії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця Державного департаменту.

Наразі Блінкен прибув до Румунії на зустріч з союзниками НАТО і міністрами закордонних справ країн G7.

За словами чиновника, Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками обладнання, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання, яке може відновити українські високовольтні станції.



Як пише The Guardian, пакет допомоги, про який оголосить Блінкен під час зустрічі в Бухаресті, "є значним, і це ще не кінець", сказав журналістам у понеділок один високопоставлений чиновник на умовах анонімності.

Однак він зазначив, що адміністрація Байдена заклала в бюджет $1,1 млрд на витрати на енергетику в Україні та Молдові.