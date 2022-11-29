Дефіцит потужності в енергосистемі України зріс до 30%, – "Укренерго"

Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися 28 листопада зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Також у компанії наголосили, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.

В "Укренерго" нагадали, що компанія доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.