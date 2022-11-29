"Нова пошта" запустила послугу "посилка в кредит"

Відтепер клієнти "Нової пошти", які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Водночас продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.

Зазначається, що посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні "Нової пошти". Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 грн. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.

За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію – 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%.

"Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3000 грн із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3135 грн: вартість товару 3000 грн + вартість доставки 55 грн (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 грн (2% + 20 грн). Щомісячний відсоток по кредиту буде 62,7 грн (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж – 324 грн. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 грн", – пояснили в компанії.

Щоб скористатися послугою, потрібно бути громадяни України віком від 18 до 65 років, користуватися послугами "Нової пошти" протягом останніх 6 місяців, а також мати добру кредитну історію.

Як скористатися послугою "Посилка в кредит":

замовте товар із післяплатою у будь-яке відділення Нової пошти;

огляньте посилку із товаром і скажіть оператору-касиру, що хочете забрати посилку в кредит;

надайте оператору оригінали паспорту з пропискою та ідентифікаційного коду або скористайтеся документами через "Дія". Важливо, що документи мають бути одного формату – або оригінали або "Дія";

щойно пройде перевірка особи, то на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді;

повідомте пароль з SMS оператору-касиру та забирайте посилку.

Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні "Нової пошти". Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.

Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному застосунку компанії або у відділенні "Нової пошти". Фінансові послуги у відділенні надає NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта".