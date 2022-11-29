Європа імпортує рекордні обсяги російського скрапленого газу, – FT

Європа імпортує рекордну кількість російського скрапленого природного газу, що свідчить про те, що регіон не позбувся своєї залежності від країни щодо палива, навіть попри те, що потоки газу трубопроводами практично припинилися.

Про це пише Financial Times, передає Forbes.

Імпорт російського скрапленого природного газу, який зазвичай перевозиться великими танкерами, зріс більш ніж на 40% у період із січня по жовтень цього року в порівнянні з тим же періодом 2021 року.

Дані свідчать про труднощі із відмовою Європи від газу з Москви, незважаючи на намагання Брюсселя відійти від російських поставок, пише видання.

Російський СПГ становив 16% європейського морського імпорту. Ці поставки роблять Європу незахищеною від перетворення енергії Владіміром Путіним на зброю.

"Одного разу Путін може прокинутись і сказати: "Ми припинимо постачати СПГ до Європи", змусивши регіон купувати на ще дорожчому спотовому ринку", – сказала глобальний дослідник Центру глобальних досліджень Анн-Софі Корбо.

Вона також додала, що Росія може перенаправити вантажі до країн, які мають брак СПГ, такі як Бангладеш і Пакистан, за низькими цінами, щоб "досягти політичної вигоди" і "натиснути на європейців".

Стосовно російського газу немає санкцій через його важливість для енергетичної безпеки деяких європейських країн. Кремль скористався цим, поступово скорочуючи потік трубопроводами після вторгнення в Україну, підвищуючи ціни та розпалюючи кризу вартості життя на континенті.