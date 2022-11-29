Після відновлення "малої приватизації" продали держмайна на 1,8 мільярда

Із 19 вересня відновилися онлайн-аукціони з продажу державного майна. За цей час було проведено 107 аукціонів із переможними пропозиціями на 1,78 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

"За цей час ФДМУ провів 107 аукціонів, а сума переможних пропозицій становила 1,78 млрд гривень – зростання у 2,7 раза від початкової вартості лотів. Мала приватизація не лише відкриває нові можливості для розвитку бізнесу, а й дозволяє наповнити бюджет України під час війни", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уже понад 2 тис. державних підприємств передано Фонду держмайна для приватизації.

Як повідомлялося, наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.