Влада Італії націоналізує нафтопереробний завод російського "Лукойла", – La Repubblica

Італійський уряд планує націоналізувати нафтопереробний завод ISAB на Сицилії, що належить російському "Лукойлу".

За даними видання La Repubblica, відповідне рішення можуть ухвалити на засіданні уряду 1 грудня, повідомляє Forbes.

Цей НПЗ є одним із найбільших в Італії, його планують передати в управління італійського Мінфіну.

Після набуття чинності нафтового ембарго ЄС (5 грудня) НПЗ більше не зможе отримувати нафту з РФ. Таким чином, під загрозою звільнення може опинитися понад 10 тисяч робітників. Проте після націоналізації завод зможе закуповувати сиру нафту в інших держав.

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Як повідомлялося, у жовтні Bloomberg із посиланням на джерела писав, що "Лукойл" розглядає можливість продажу свого НПЗ ISAB на Сицилії через ембарго на російську нафту, а також труднощі із залученням фінансування для закупівлі альтернативних сортів сировини.

Нафтопереробний комплекс ISAB на південному сході Сицилії – третій за потужністю в Європі. Інтерес до придбання НПЗ нібито виявляли дубайська Onex Holding і американський фонд Crossbridge Energy Partners.

Однак у листопаді "Лукойл" відмовився від продажу НПЗ американській інвестиційній компанії Crossbridge Energy Partners. Як зазначали джерела Financial Times, росіяни засумнівалися у можливості потенційного покупця надати необхідну суму для угоди. На ISAB припадає близько 20% всіх переробних потужностей Італії.