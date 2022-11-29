Новим очільником Рахункової палати може стати екскерівник Держаудитслужби Пліс, – нардеп

Цього тижня Верховна Рада голосуватиме за звільнення очільника Рахункової палати Валерія Пацкана. Ймовірно, що на цій посаді його замінить колишній голова Держаудитслужби Геннадій Пліс.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"На цьому тижні буде голосуватися звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана. З дуже високою долею ймовірності, замість нього на посаду голови Рахункової призначать Геннадія Пліса, який з квітня 2020 по листопад цього року очолював Держаудитслужбу, а до цього рік був заступником Мінфіну", – зазначив він.

Як повідомлялося, на початку листопада стало відомо, що голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Це відбулося після того, як 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом. 27 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн.

За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".