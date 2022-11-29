Кабмін достроково звільнив двох членів правління "Нафтогазу"

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України" Владислава Воловика та Олени Бойченко.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №1065-р від 25 листопада оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Воловик і Бойченко були призначені членами правління "Нафтогазу" у вересні 2021 року разом із Маврікієм Калугіним та Романом Чумаком, які наразі зберегли свої посади, на період до формування складу правління новою наглядовою радою "Нафтогазу", яка досі не сформована.

Воловик до призначення у правління "Нафтогазу" працював заступником директора дочірньої компанії "Газ України" та очолював філію "Нафтогазу" "Центр метрології та газорозподільних систем".

Бойченко з червня 2021 року була директором з управління персоналом та соціальною політикою НАК "Нафтогаз України". До того Бойченко обіймала посаду директора консалтингового напряму Human Capital Advisory Services у компанії "Делойт" в Україні.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року Кабмін тимчасово взяв на себе функції наглядової ради компанії через відставку її незалежних членів після конфлікту з тогочасним головою правління компанії Юрієм Вітренко.