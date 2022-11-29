Київ оголосив тендер на закупівлю тролейбусів на 50 мільйонів євро

КП "Київпастранс" у межах реалізації програми "Міський громадський транспорт України", що фінансується Європейським інвестиційним банком, оголосило тендер на придбання тролейбусів на 50 млн євро.

Придбати збираються тролейбуси довжиною понад 11,9 та 18,5 метра, передає Інтерфакс-Україна.



Як наголошують у системі ProZorro з посиланням на оголошення в Офісному віснику Євросоюзу, передбачається закупівля повністю низькопідлогових тролейбусів, включаючи набори запчастин та витратних матеріалів, обладнання та інструментів для техобслуговування, ремонту та супутніх послуг.



Заявки на участь у тендері приймаються до 15 березня 2023 року.



Постачальник повинен поставити тролейбуси з можливістю автономного ходу не менше ніж 20 км (з пасажирами) зі швидкістю не менше ніж 55 км/год.

Пасажиромісткість 12-метрового тролейбуса – 90 (±5%) осіб, у тому числі 28 місць (±10%) для сидіння та одне для інвалідного візка; 18-метрового – відповідно 170 пасажирів, у тому числі близько 45 сидячих місць та одне для коляски.



Перша партія тролейбусів повинна бути поставлена не пізніше ніж за 24 тижні після отримання постачальником авансового платежу, а завершення контракту – не пізніше ніж через 78 тижнів.



Контракт фінансуватиметься ЄІБ та регулюватиметься його керівництвом із закупівель.