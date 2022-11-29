Російська пошта оголосила про відновлення доставки з європейських магазинів через Берлін

"Пошта Росії" почала приймати і оформлювати доставку замовлень з європейських інтернет-магазинів через свою платформу "Пошта Global".

Як повідомляє російський поштовий оператор, можна замовляти товари з популярних у Європі майданчиків Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, а також з сайтів брендів Zara, H&M, Nike, COS, аdidas та інших, які припинили роботу в Росії, пише місцева редакція Forbes.

При цьому оплатити замовлення на "Пошта Global" можна в тому числі російськими банківськими картами, які не обслуговуються за кордоном.

В компанії уточнили, що замовлення на "Пошта Global" з європейських маркетплейсів спочатку надходять на склади партнера в Берліні і звідти вирушають покупцям із Росії. Терміни доставки з Німеччини до Росії становлять близько 14 днів, комісія платформи – 10% від вартості замовлення або щонайменше $7.

Як повідомлялося, компанія Yoox Net-a-Porter Group, якій належать онлайн-магазини Mr Porter, Yoox та Net-a-Porter, призупинила обробку замовлень з Росії на початку березня цього року.

Компанія Inditex, що володіє брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho та Stradivarius, вирішила призупинити роботу всіх магазинів та онлайн-продажу в Росії 5 березня, а восени домовилася про продаж свого бізнесу у Росії.

H&M також зупинила продажі в Росії на початку березня через війну в Україні, а у липні заявила про повний вихід з російського ринку. Бренди Nike, COS, аdidas та низка інших також припинили продажі в Росії після початку воєнного вторгнення в Україну.