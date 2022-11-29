Російське МВС не змогло купити нові патрульні автомобілі через санкції

Російське МВС не змогло знайти постачальника для 2800 нових патрульних автомобілів для інспекції безпеки дорожнього руху через санкції.

Про це пише місцеве видання "Коммерсант" із посиланням на звіт дирекції проєкту "Безпека дорожнього руху".

У звіті відмова від проведення тендеру на закупівлю автомобілів для дорожніх патрулів пояснюється двома причинами: це ризики в умовах зовнішніх санкцій та відмова постачальників від участі у конкурсних процедурах.

Поліцейські машини за федеральним проєктом "Безпека дорожнього руху" закуповувалися у Škoda (Octavia), "АвтоВАЗ" (Lada Vesta та УАЗ "Патріот") та Hyundai (Solaris). Останнім став контракт у квітні 2021 року з компанією Major на постачання 200 Hyundai Solaris по 1,27 млн рублів за одне авто. Всього за проєктом планувалося витратити з 2019 по 2024 рік 35,3 мільярда рублів.

У російському МВС пояснили, що купувати вироблені в інших країнах автомобілі органам безпеки та оборони заборонено. Водночас майже всі іноземні виробники припинили збирати свої автомобілі в Росії, а місцеві автомобільні компанії стикаються із труднощами через нестачу імпортних комплектуючих.

За словами експерта Сергія Удалова з "Автостату", зараз неможливо закупити велику партію навіть російських автомобілів Lada Vesta, оскільки її випуск припинено. Крім Lada Granta та УАЗ "Патріот" на ринку залишається китайський Haval, локалізований у Тулі, але ця компанія збирає у Росії тільки кросовери, які дорожчі в порівнянні з тією ж Lada Vesta.