Китай відмовляється визнавати російське страхування танкерів з нафтою

Китайська влада і компанії відмовляються визнавати страхові документи судновласників, видані в Росії.

Про це повідомив заступник голови Мінтрансу Росії Олександр Пошивай на Російсько-Китайському енергетичному бізнес-форумі, передає російське інформагентство РБК.

"Російські судновласники стикаються… з відмовами влади та компаній Китайської Народної Республіки в частині визнання страхових документів на судна та вантажі", — сказав він.

Раніше російські судна страхували відомі європейські та американські компанії, однак зараз Росія через санкції намагається змусити покупців визнавати документи, видані місцевими страховими компаніями.

За словами російського чиновника, у Росії для "перестрахування морських ризиків та захисту інтересів судновласників створено Російську національну перестрахувальну компанію" (РНПК), а її гарантами виступають Мінфін і Центробанк РФ.

Пошивай визнав, що відмови визнавати російське страхування суден надходять і з інших країн.

Він додав, що наразі Москва просить Пекін розглянути питання визнання російських страхових сертифікатів і документів перестрахування.

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Заборона на страхування закордонними компаніями російських суден із паливом увійшла до шостого пакету санкцій ЄС. До цієї заборони також приєдналася Велика Британія, яка є провідним гравцем у галузі двох основних видів страхування – відповідальності судновласника (protection and indemnity, P&I) та самих суден (hull and machinery, H&M). Президент США Джо Байден також вказував , що країни Заходу не будуть страхувати російські судна з енергоносіями.

Водночас The Financial Times зауважувала, що країни Заходу все ж вирішили не запроваджувати повну заборону на страхування морських перевезень російської нафти через побоювання розвитку енергетичної кризи. Водночас саме надання страхових та інших послуг для транспортування нафти морем лежить в основі плану країни "Великої сімки" про обмеження максимальних цін на нафту з Росії.