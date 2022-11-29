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Новини
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Китай відмовляється визнавати російське страхування танкерів з нафтою

танкер,совкомфлот

Китайська влада і компанії відмовляються визнавати страхові документи судновласників, видані в Росії.

Про це повідомив заступник голови Мінтрансу Росії Олександр Пошивай на Російсько-Китайському енергетичному бізнес-форумі, передає російське інформагентство РБК.

"Російські судновласники стикаються… з відмовами влади та компаній Китайської Народної Республіки в частині визнання страхових документів на судна та вантажі", — сказав він.

Раніше російські судна страхували відомі європейські та американські компанії, однак зараз Росія через санкції намагається змусити покупців визнавати документи, видані місцевими страховими компаніями.

За словами російського чиновника, у Росії для "перестрахування морських ризиків та захисту інтересів судновласників створено Російську національну перестрахувальну компанію" (РНПК), а її гарантами виступають Мінфін і Центробанк РФ.

Пошивай визнав, що відмови визнавати російське страхування суден надходять і з інших країн.

Він додав, що наразі Москва просить Пекін розглянути питання визнання російських страхових сертифікатів і документів перестрахування.

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Заборона на страхування закордонними компаніями російських суден із паливом увійшла до шостого пакету санкцій ЄС. До цієї заборони також приєдналася Велика Британія, яка є провідним гравцем у галузі двох основних видів страхування – відповідальності судновласника (protection and indemnity, P&I) та самих суден (hull and machinery, H&M). Президент США Джо Байден також вказував , що країни Заходу не будуть страхувати російські судна з енергоносіями.

Водночас The Financial Times зауважувала, що країни Заходу все ж вирішили не запроваджувати повну заборону на страхування морських перевезень російської нафти через побоювання розвитку енергетичної кризи. Водночас саме надання страхових та інших послуг для транспортування нафти морем лежить в основі плану країни "Великої сімки" про обмеження максимальних цін на нафту з Росії.

Автор: 

Китай (2179) нафта (4893) росія (14581) страхування (673)


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Застрахуй, .уй, .уй
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29.11.2022 18:28 Відповісти
русня конечно адски тупорогая. Кем надо быть чтобы верить что они смогут безболезненно демонтировать свою экономику из мировой, и при этом не пострадать? Только полным наглухо отбитым отморозком неспособным в причинно-следственные связи. Но у них такой отморозок даже умудрился стать президентом!
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29.11.2022 19:10 Відповісти
від кацапів уже навіть і типу союзники шарахаються, як від прокажених. хоча китайці таким чином мабуть хочуть ще збити ціну на цапську нафту...
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29.11.2022 19:13 Відповісти
Відсутність страхування, я так розумію, дає можливість підривати ті танкери? То де наші морські дрони?
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29.11.2022 20:02 Відповісти
Хотят что бы страховали Китайские компании.
и тут всё решают деньги
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29.11.2022 20:18 Відповісти
А як же вічна дрючьба Росіся-Китай?
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30.11.2022 08:05 Відповісти

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