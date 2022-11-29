МАГАТЕ розширить присутність на українських атомних станціях, – Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) збільшить кількість своїх співробітників на українських АЕС.

Про це гендиректор міжнародної організації Рафаель Гроссі повідомив у Twitter за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС в Україні, щоб забезпечити захист енергетичної інфраструктури", – написав очільник організації.

Водночас Гроссі знову наголосив на необхідності створення зони безпеки довкола окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

"Ми продовжимо працювати разом для створення у терміновому порядку зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС",–- додав Гроссі.

Як повідомлялося, раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.