"Укрзалізниці" передали 15 тисяч російських та білоруських вагонів, – Камишін

Дефіцит вагонного парку в Україні відсутній. Так, зараз понад 15 тис. російських та білоруських вагонів працюють на благо України.

Про це заявив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у ході "Інфраструктурного дня EBA 2022", передає Інтерфакс-Україна.

"Країни-спонсори війни – Росія та Білорусь – "підтримали" "Укрзалізницю" своїм вагонним парком. Зараз понад 15 тис. російських та білоруських вагонів працюють на благо України", – сказав Камишін.

Він також зазначив, що за програмою оновлення вагонного складу в "Укрзалізниці" в найближчі три роки не повинно бути автосписання вагонів.

Камишін зазначив, що "Укрзалізниця" продовжує будувати дефіцитні вагони також під час війни.

Проте, за його словами, фактичного дефіциту вагонного парку "Укрзалізниця" не має. Є ситуативний дефіцит зерновозів у високий сезон, зумовлений бажанням аграріїв якнайшвидше вивезти свою продукцію.

"Із зерновозами ми з вами добре розуміємо, що в листопаді завжди буде дефіцит, скільки б їх тисяч не було. Але з іншим вагонним парком жодних проблем немає", – наголосив Камишін.

Як повідомлялося, загальна кількість вагонів, заарештованих за ініціативою Бюро економічної безпеки, становить 17,8 тис., а орієнтовна вартість усіх активів, власниками яких є громадяни та компанії з Росії та Білорусі – понад 31 млрд грн.