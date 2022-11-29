Запаси газу у сховищах зменшились за місяць на 700 мільйонів кубометрів

Україна входить у зиму із запасами газу у сховищах в обсязі 14 млрд кубометрів газу і з 1,3 млн тонн вугілля на складах теплових електростанцій.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну 29 листопада.

На початок листопада запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належить близько 75%.

Шмигаль запевнив, що цих запасів достатньо для проходження зими.

"Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання", – зауважив прем’єр.

За його словами, імпорт палива в останні місяці складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів.

Вже 28 листопада Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов звернувся за допомогою до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) щодо додаткових обсягів газу для проходження опалювального сезону.