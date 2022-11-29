Обленерго мають мінімізувати нерівномірне відключення споживачів, – Шмигаль

Перед обленерго зараз стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК "Укренерго" ліміти, щоб не застосовувати екстрені відключення, та мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 листопада.

"Що саме мається на увазі – не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", – наголосив Шмигаль.

Він закликав місцеву владу долучитися до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, із яких причин, із якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.

Шмигаль зазначив, що попри постійні обстріли української енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області, де територія щільно замінована та є дуже суттєві пошкодження.

За словами Шмигаля, наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% – дефіцит, який коригується обмеженнями споживання.

Шмигаль відзначив, що "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають – кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб", – зауважив Шмигаль.

За його словами, цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день.