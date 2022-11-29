Україна вийшла з угоди про пенсійне забезпечення у країнах СНД

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 29 листопада, ухвалив рішення про вихід Україні з Угоди про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Угода про гарантії прав громадян держав - учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення була підписана 13 березня 1992 року у Москві.

Згідно з документом, країни СНД домовилися, що пенсійне забезпечення громадян здійснюється за законодавством кожної окремої країни і видатки на його забезпечення кожна держава несе самостійно.

Зазначимо, що у червні 2022 року Владімір Путін підписав закон про вихід Росії із цієї угоди.

У Держдумі РФ зазначали, що у зв'язку з ростом міграції до Росії збільшилися витрати на реалізацію угоди, оскільки під його дію впали і те, хто не мав мінімального стажу роботи в СРСР. Так вказували, що вихід з угоди дозволить зекономити до 2,2 млрд руб. з бюджету Пенсійного фонду Росії (ПФР) в період з 2023 по 2025 рік.