Влада Харківщини купила пластикових вікон на 70 мільйонів за подвоєними цінами

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА 22 і 25 листопада без проведення відкритих торгів уклав дві угоди з компанією "Екіпаж" на постачання вікон на загальну суму 70 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

До кінця року фірма повинна доставити у Харків 8 546 квадратних метрів віконних блоків із профілю WDS.

Договори у системі не оприлюднені, тому детальні характеристики вікон, які і ціна за штуку невідомі. Однак якщо розділити вартість угод на обсяг поставки, вікна коштуватимуть по 8 200 грн за квадратний метр.

На сайті виробника вікон "Екіпаж" вказано, що на ціну вікон впливають їх конфігурація (стандартна або фігурна), розмір (типовий або унікальний), склопакет (кількість камер), профіль (марка, кількість камер і ущільнювальних контурів), виробник фурнітури та віддаленість об’єкта.

Нині "Екіпаж" продає типові вікна з профілем WDS від класу "економ" до класу "преміум" за такими цінами:

одностулкові з відкриванням – по 2 892-3 946 грн за квадрат;

двостулкові з відкриванням – по 2 519-3 457 грн за квадрат;

трьохстулкові поворотно-відкидні по 2 124-2 936 грн за квадрат.

Ймовірно, ціни на сайті виробника вказано без доставки, проте вони щонайменше вдвічі нижчі, ніж вартість закупівлі Харківської ОДА.

Крім того, у вересні Харківський національний університет внутрішніх справ через торги замовив компанії "Даная Холдинг" вікна виробництва "Екіпажу" по 3 956 грн за квадрат. А саме білі металопластикові віконні блоки різних розмірів із двохкамерним склопакетом 4i-10ar-4-10ar-4i, п’ятикамерним профілем і фурнітурою Axor (Україна). Вікна мали поставити в Кам’янець-Подільський на Хмельниччині, куди університет переїхав через вторгнення.

Крім того, у вересні міськрада Бучі через торги замовила підприємцю вікна для житлових будинків по 3 566 грн за квадрат без ПДВ. Це були білі металопластикові віконні блоки за індивідуальними замірами із двохкамерним склопакетом, чотирьохкамерним профілем Viknar’off Fenster 400 і фурнітурою Accado (Туреччина). Постачальник був із Рівненщини, а завод "Viknar’off" знаходиться в Тернополі. Вікна мали за десять днів поставити в Бучу.

Виробник вікон "Екіпаж" із міста Первомайський в Лозівському районі Харківської області належить Сергію та Михайлу Теплицьким, а директором є Максим Кунченко. Профіль під брендом WDS виготовляє дніпровський "Міропласт", який належить Вадиму Єрмолаєву і турецькій фірмі Beta Kimyasal Maddeler Yatirim A.S. Останньою володіють громадяни Туреччини Башер Хасан, Башер Есер, Башер Мустафа, Оан Ірем і Тайакиси Ахмет.

Єрмолаєв, Башер Хасан, Башер Мустафа та Оан Ірем також володіють "Аксор Індастрі", яке виробляє фурнітуру під брендом Axor.

Керівником Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА очолює Сергій Магдисюк. Керівником облдержадміністрації є Олег Синєгубов.