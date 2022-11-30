В Україну з початку року завезли легкових авто на $2,3 мільярда

Із січня по вересень 2022 року в Україну було імпортовано 357,4 тис. легкових авто, на суму більше ніж $2,3 млрд.

Як повідомляє "Укравтопром", із загальної кількості нових автомобілів – 28,5 тис. штук, вживаних – 328,9 тис. штук.

На придбання нових авто імпортери витратили $635,5 млн. Митна вартість вживаних легковиків становила $1,7 млрд.

Лідером з поставок нових авто був Китай. За 9 місяців з Китаю в Україну було ввезено 8515 нових легковиків. Водночас вживані автівки частіше завозили з Німеччини – 129 269 штук.

За аналогічний період минулого року кількість імпортованих авто становила 471,6 тис. штук.