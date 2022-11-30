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"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди в разі нових блекаутів, – голова правління

укрзалізниця

"Укрзалізниця" у разі нових блекаутів української енергосистеми не скасовуватиме пасажирські потяги, як не скасовувала їх після блекауту 23 листопада.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі", – сказав він у коментарі агентству.

Водночас, за його словами, затримки поїздів – це неминучий наслідок будь-якого блекауту.

"Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати", – наголосив Камишін.

Раніше він повідомляв, що блекаут в енергосистемі України після російських обстрілів 23 листопада призвів до падіння показника дотримання графіка до 37%, однак усі пасажири благополучно прибули на станції призначення.

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