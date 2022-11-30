Нацкомісія розслідує можливі маніпуляції компаній ДТЕК Ахметова на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розпочала розслідування діяльності ТОВ "Д.Трейдинг", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго" та ТОВ "ДТЕК Східенерго" щодо порушень законодавства на ринку електроенергії.

Про це йдеться у відповідній ухвалі регулятора від 29 листопада.

"Почати розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться у діях ТОВ "Д.Трейдінг", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго" та ТОВ "ДТЕК Східенерго" за період з 1 серпня 2022 року по 30 вересня 2022 року", – йдеться у документі.

Зазначається, що "Д.Трейдинг" у серпні-вересні 2022 року купувало у "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" та "ДТЕК Східенерго" електроенергію за двосторонніми договорами за значно нижчими цінами, ніж середньозважені ціни продажу інших виробників за результатами електронних аукціонів.

Водночас, за інформацією регулятора, "Д.Трейдінг", формуючи від 46% до 67% загального попиту на електроенергію на ринку "на добу наперед", впливало на ціну на РДН у сторону її збільшення.

"Як наслідок, середньозважені ціни на РДН сформувалися у значно вищому розмірі, порівняно з цінами продажів електроенергії її виробниками за результатами електронних аукціонів", – констатувала НКРЕКУ.

Наголошується, що зазначена у службовій записці та аналітичних матеріалах регулятора, що додаються до ухвали, інформація про дії "Д.Трейдинг", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" та "ДТЕК Східенерго" вказує на можливі ознаки маніпулювання та зловживань на ринку електроенергії.

"Підприємства групи ДТЕК завжди купують та продають електричну енергію за ринковими цінами. Їх формування прозоре та повністю відповідає вимогам порядку, затвердженого Кабміном. Формування ціни на ринку "на добу наперед" визначається виключно виходячи з балансу попиту та пропозиції. Такий принцип виключає можливість впливу будь-якого учасника ринку на ціноутворення", - прокоментувала БізнесЦензор пресслужба "ДТЕК Енерго".

ТОВ "Д.Трейдінг" – трейдерський підрозділ енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. "Д.Трейдінг" займається торгівлею електроенергії, яку виробляє "ДТЕК Енерго" та природного газу, який видобуває "ДТЕК Нафтогаз".